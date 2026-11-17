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Еврокомиссия при подготовке осеннего экономического прогноза исходила из того, что конфликт на Украине и санкции против России сохранятся как минимум до конца 2028 года. Это следует из опубликованного документа ведомства.

В ЕК отметили, что оценить влияние конфликта на экономику пока сложно – оно будет зависеть от дальнейшего развития событий. В качестве основного варианта развития ситуации ведомство рассматривает сохранение геополитической напряженности в регионе и антироссийских ограничений на протяжении всего прогнозного периода.

Этот сценарий служит отправной точкой для экономических расчетов Еврокомиссии. На его основе ведомство анализирует перспективы развития экономики Евросоюза и мировой ситуации на ближайшие два года, а также готовит решения.

При этом заложенное в прогноз продолжение конфликта и санкций не утверждение о том, что события обязательно будут развиваться именно так, а одно из исходных условий для расчетов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование конфликта между Россией и Украиной. По его оценке, обе стороны приблизились к решению заключить соглашение. Также в СМИ отметили оптимизм президента США по поводу продвижения мирных переговоров.

