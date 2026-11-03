Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 12:19

Политика

Лукашенко заявил, что украинский конфликт закончится в ближайшие месяцы

Фото: kremlin.ru

Украинский конфликт будет завершен в ближайшие месяцы. Такое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил глава республики, сроки прекращения боевых действий – его личная оценка, а не официальная позиция. Белорусский лидер связал такой прогноз с исчерпанием ресурсов и усталостью сторон.

Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что у Киева был шанс заключить мирное соглашение с Россией в конце 2022 года. Он рассказал, что тогда ситуация на поле боя складывалась не в пользу Украины. Заключению мирного соглашения помешала эйфория в украинском обществе по поводу возвращения к границам 1991 года, уточнил он.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп допустил, что вести переговоры с Москвой вместо украинского лидера Владимира Зеленского должен кто-то другой.

Политолог заявил, что ситуация на линии боевых действий приближает завершение конфликта

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика