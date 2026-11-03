Лукашенко заявил, что украинский конфликт закончится в ближайшие месяцы

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Украинский конфликт будет завершен в ближайшие месяцы. Такое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил глава республики, сроки прекращения боевых действий – его личная оценка, а не официальная позиция. Белорусский лидер связал такой прогноз с исчерпанием ресурсов и усталостью сторон.

Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что у Киева был шанс заключить мирное соглашение с Россией в конце 2022 года. Он рассказал, что тогда ситуация на поле боя складывалась не в пользу Украины. Заключению мирного соглашения помешала эйфория в украинском обществе по поводу возвращения к границам 1991 года, уточнил он.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп допустил, что вести переговоры с Москвой вместо украинского лидера Владимира Зеленского должен кто-то другой.