Трамп считает, что РФ и Украина близки к заключению соглашения

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина приблизились к готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Думаю, обе стороны уже близки к тому, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение", – заявил Трамп.

Как отмечает издание, американский президент испытывает оптимизм относительно продвижения российско-украинских мирных переговоров.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны намерены обсудить послевоенные договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Ожидается, что американскую делегацию возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.