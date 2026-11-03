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03 ноября, 18:13

Политика

Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

Фото: ТАСС/EPA/CORNELIUS POPPE

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом он рассказал на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам украинского лидера, РФ якобы будет использовать телефонный разговор как возможность больше не встречаться. Президент Украины также назвал подобные беседы "бесперспективными".

Кроме того, Зеленский вновь отказался от поездки в Россию для участия в переговорах, добавив, что "никто не будет поддерживать" этот визит.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины должен посетить Москву, если действительно хочет встретиться с Владимиром Путиным. Он также отметил, что позиция украинского лидера по нанесению ударов по территории РФ не способствует подготовке возможной встречи.

Позже Зеленский сказал, что рассчитывает на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в организации встречи с российским лидером. Тем не менее в Верховной раде назвали подобные заявления президента Украины блефом. Там добавили, что для проведения таких переговоров Киеву потребуется легитимный представитель. В качестве возможных мест встречи назвали Москву или Минск.

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