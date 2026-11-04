Минфин сообщил о начале отбора организатора продажи доли "Совкомфлота"

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Минфин России подтвердил начало работ по отбору агента для подготовки к продаже доли пакета акций ПАО "Совкомфлот". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ведомство планирует реализовать 7,8% минус одна акция компании. При этом контрольный пакет государства сохранится и составит 75% плюс одна акция.

"Решение обосновано активным развитием госкомпании и демонстрацией положительного финансового результата, а также возобновлением дивидендных выплат в 2026 году", – говорится в сообщении.

При принятии решений о сроке и объеме размещения будет учитываться текущая конъюнктура рынка, добавили в Минфине.

Ранее бывший глава Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на сумму около 64 миллионов долларов. Сделка была разделена на 4 транша. Стоимость ценных бумаг составила от 331,44 до 333,94 доллара за штуку.

Несмотря на продажу крупного пакета, Кук остается одним из ключевых частных акционеров Apple. Через свой траст он продолжает контролировать более 3,23 миллиона акций компании.

