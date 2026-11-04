Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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04 ноября, 06:12

Общество

Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве 4 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода и местами небольшие осадки прогнозируются в Москве в среду, 4 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов выше нуля, в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 2 градусов.

Синоптики предупреждали, что 4 ноября столичный регион может ненадолго покрыться снегом. Местами высота временного снежного покрова может достигнуть 1–2 сантиметров, однако вскоре он растает.

После периода снежных осадков в Московском регионе ожидается потепление, а затем новое похолодание. В ближайшие 5–7 дней на погоду в Москве и области будут влиять атлантические циклоны.

Мокрый снег ожидается в Москве 4 ноября

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