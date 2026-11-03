Снежный покров высотой до 2 см может появиться в Москве 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День народного единства столичный регион может ненадолго покрыться снегом, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По прогнозу, снег будет идти в Москве и области на протяжении всей оставшейся рабочей недели. В праздничный день местами высота временного снежного покрова может достигнуть 1–2 сантиметров, однако вскоре он растает.

При этом устойчивого снежного покрова в средней полосе России стоит ждать только в начале декабря, отметил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов на брифинге "Первый снег в ноябре: когда столичный регион накроет зима".

По словам синоптика, сроки установления постоянного снежного покрова в разных районах средней полосы могут немного отличаться. Обычно это происходит в период с конца ноября до начала декабря.

Ранее Шувалов предупредил, что в ночь на 4 ноября в Москве и Подмосковье может появиться гололедица. По его словам, этому будут способствовать осадки и температура воздуха ниже нуля. Синоптик также отметил, что в ближайшее время гололедица будет часто упоминаться в прогнозах погоды.