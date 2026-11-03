Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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03 ноября, 13:44

Общество

Гололедица может образоваться в Московском регионе ближайшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье в ночь на 4 ноября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Все, так сказать, компоненты для того, чтобы она возникла, они налицо", – сказал Шувалов во время брифинга "Первый снег в ноябре: когда столичный регион накроет зима".

По его словам, образованию гололедицы способствуют два основных фактора – осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки.

"Так что термин "гололедица" будет гулять в прогнозах теперь очень-очень часто", – добавил Шувалов.

В столичном регионе 3 ноября прошел первый снег. Осадки зафиксировали на метеостанциях Ново-Иерусалима и Шереметьево.

4-го числа в Москве ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица. Термометры при этом покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Мокрый снег в столице будет идти в течение всей недели. Днем температура в среднем составит от 0 до плюс 6 градусов, ночью – от плюс 2 до минус 6.

Весь парк коммунальной техники в столице перевели на зимний режим эксплуатации. Она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию.

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