Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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03 ноября, 12:55

Общество

Первый снег пошел в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый снег прошел в столичном регионе во вторник, 3 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Как и ожидалось, приближающийся с севера холодный атмосферный фронт в полдень отметился на территории столичного региона первым снегом", – написал синоптик.

По его словам, снег зафиксирован на метеостанциях Ново-Иерусалима и Шереметьево.

Согласно прогнозам, в Москве в среду, 4 ноября, ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица. Термометры при этом покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Мокрый снег в столице будет идти в течение всей недели. Днем температура в среднем составит от 0 до плюс 6 градусов, ночью – от плюс 2 до минус 6.

Весь парк коммунальной техники в Москве был переведен на зимний режим эксплуатации. Она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию.

"Утро": снег с дождем ожидается в Москве 3 ноября

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