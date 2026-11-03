В Москве планируют создать дождевые сады для борьбы с последствиями сильных ливней

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В столице намерены внедрить специальные зеленые зоны, которые смогут собирать и очищать дождевую воду во время интенсивных осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлию Урожаеву.

"Если первая наша парадигма и опора – это научные исследования, то технологии – это вторая область, которая помогает отвечать на экологические и климатические вызовы", – отметила Урожаева.

По ее словам, городские специалисты работают над тем, чтобы объединить традиционные инженерные решения, в том числе ливневую канализацию, с природными механизмами отвода воды. Один из таких вариантов – дождевые сады.

Для их обустройства участок специально делают ниже окружающей территории, а внутри размещают несколько слоев материалов. Вода проходит через специальный субстрат и фильтры, которые задерживают загрязнения. После очистки она уходит дальше, а высаженные сверху влаголюбивые растения поглощают ее и помогают поддерживать влажность почвы.

Сейчас в Москве тестируют эту технологию на нескольких экспериментальных площадках. Первый дождевой сад создали в лаборатории Российского университета дружбы народов. Урожаева добавила, что аспиранты, разработавшие проект, получили премию правительства столицы.

Также Урожаева сообщила, что в Москве намерены постепенно отказаться от ясенелистных кленов в пользу ольхи, березы и тополя. Клены часто ломаются и могут повреждать городскую инфраструктуру, а также быстро распространяются и вытесняют другие деревья. План по замене инвазивных пород уже включен в городскую программу озеленения.