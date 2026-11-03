Ясенелистные клены в Москве заменят на ольху, березу и тополь

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В столице планируют заменить ясенелистные клены на ольху, березу и тополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлию Урожаеву.

Отмечается, что ясенелистные клены отличаются хрупкостью, легко ломаются и угрожают городской инфраструктуре. По словам Урожаевой, при анализе случаев падения деревьев за последние два года выяснилось, что значительная часть из них связана именно с ясенелистными кленами.

Кроме того, из-за климатических изменений клен стал вести себя как инвазивный вид. Он дает большое количество побегов, быстро распространяется и вытесняет другие породы деревьев.

Урожаева добавила, что рекомендации по озеленению столицы разрабатывают совместно с ботаническими садами. Работа по замене инвазивных видов предусмотрена утвержденным в Москве планом.

Ранее в Капотне прошла ежегодная акция по озеленению района, которую организовали Московский нефтеперерабатывающий завод и столичный департамент природопользования. За 11 лет волонтеры высадили на юго-востоке Москвы более 9 тысяч деревьев и кустарников. В этом году к акции присоединились местные жители – вместе они посадили несколько десятков яблонь, изображенных на гербе Капотни.

