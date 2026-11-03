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03 ноября, 17:11

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Метеоролог Позднякова: после снежных осадков в Москву вернется тепло

Москвичей предупредили о резкой смене погоды в середине ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

В столичном регионе после периода снежных осадков ожидается потепление, а затем новое похолодание. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на специалиста агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

В ближайшие 5–7 дней на погоду в Москве и области будут влиять атлантические циклоны. Они принесут облачность, небольшие прояснения и осадки. Ночью прогнозируется мокрый снег с дождем, в дневные часы – преимущественно небольшой дождь. Температура при этом останется в пределах климатической нормы.

В начале второй декады ноября характер погоды изменится. По прогнозу Поздняковой, регион окажется под влиянием южного циклона, который принесет значительное количество осадков и температуру выше обычных для этого периода значений.

Однако после потепления москвичам стоит готовиться к резкому снижению температуры. При этом оценить, сколько снега выпадет в столичном регионе до конца ноября, пока затруднительно, отметила Позднякова.

Вместе с тем уже спрогнозировано, что в День народного единства в Москве может сформироваться временный снежный покров высотой до 2 сантиметров. Однако этот снег вскоре растает. Установление устойчивого снежного покрова в средней полосе России ожидается только в начале декабря.

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