03:22Происшествия
В Крыму ввели ограничения подачи электроэнергии из-за аварии
Фото: depositphotos/gyn9037
Новая авария произошла в энергосистеме за пределами Крыма. В связи с этим на полуострове ввели ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.
Специалисты уже приступили к проведению восстановительных работ. Крючков призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Аналогичные ограничения уже вводились в Крыму во вторник, 3 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что они связаны с повреждением энергообъектов.
В конце октября часть Калининграда также осталась без электричества после срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Выяснилось, что автоматика отключила часть оборудования станции. После этого нагрузку оперативно распределили между другими объектами калининградской генерации.