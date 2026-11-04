В Крыму ввели ограничения подачи электроэнергии из-за аварии

Фото: depositphotos/gyn9037

Новая авария произошла в энергосистеме за пределами Крыма. В связи с этим на полуострове ввели ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Специалисты уже приступили к проведению восстановительных работ. Крючков призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Аналогичные ограничения уже вводились в Крыму во вторник, 3 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что они связаны с повреждением энергообъектов.

В конце октября часть Калининграда также осталась без электричества после срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Выяснилось, что автоматика отключила часть оборудования станции. После этого нагрузку оперативно распределили между другими объектами калининградской генерации.