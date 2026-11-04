Трамп заявил, что США не планируют новые удары по Ирану в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон в ближайшее время не намерен наносить новые удары по Ирану. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Таким образом глава Белого дома опроверг слухи о подготовке к эскалации конфликта с республикой после промежуточных выборов в США. Трамп также отметил, что доволен нынешним состоянием ситуации с Ираном.

Ранее Трамп допустил заключение сделки с Ираном в преддверии промежуточных выборов в конгресс. При этом американский лидер не стал раскрывать, когда и на каких условиях может быть достигнута такая договоренность.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон заявил о возможной подготовке США к ядерному удару по Ирану. По его утверждению, администрация Трампа может пойти на такой шаг в ближайшие дни под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.