Трамп допустил сделку с Ираном перед промежуточными выборами в конгресс

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Президент США Дональд Трамп допустил заключение сделки с Ираном в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Об этом он заявил во время выступления у Зеркального пруда.

"Они (иранцы. – Прим. ред.) хотят заключить сделку", – отметил глава Белого дома.

При этом американский лидер не стал раскрывать, когда и на каких условиях может быть достигнута такая договоренность. Кроме того, Трамп выразил мнение, что в конфликте с Ираном США "легко побеждают".

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтону предстоит разобраться с несколькими объектами на территории Ирана. В их числе он упомянул горный массив Коланг-Газ-Ла, под которым, предположительно, может находиться ядерный объект.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что американские силы уже уничтожили большую часть иранского вооружения, производственных мощностей и ядерного потенциала. При этом, по словам Трампа, остаются еще один или два объекта, на устранение которых может потребоваться около 10 минут.