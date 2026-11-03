Press TV: взрывы прогремели на иранском острове Кешм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела на острове Кешм на юге Ирана. Об этом сообщает местный телеканал Press TV.

СМИ не приводит подробности ситуации. Устанавливается информация о возможных повреждениях и пострадавших при взрывах.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил заключение сделки с Ираном в преддверии промежуточных выборов в конгресс. При этом американский лидер не стал раскрывать, когда и на каких условиях может быть достигнута такая договоренность.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон заявил о возможной подготовке США к ядерному удару по Ирану. По его утверждению, администрация Трампа может пойти на такой шаг в ближайшие дни под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.