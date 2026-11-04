Собянин: силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил мэр столицы.

Вечером 3 ноября подразделения ПВО уничтожили еще пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.