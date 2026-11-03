Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии напомнили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.

Кроме того, пассажирам напомнили, что питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.