Собянин: пять летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр Москвы добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В связи с отражением воздушной атаки временные ограничения были введены в районе столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Обе авиагавани временно обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.