ПВО за ночь уничтожила 709 украинских БПЛА над Россией

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

География ударов охватила приграничные, центральные и южные регионы. Беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ростовской областями.

Кроме того, вражеские аппараты сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, республиками Крым и Адыгея, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Этой же ночью БПЛА атаковали логистический центр маркетплейса Ozon в Адыгейске. Сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. После удара на объекте началось возгорание, на месте ЧП работали экстренные службы.