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03 ноября, 23:55

Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДНР в результате ударов ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирный житель погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате ударов украинских войск по районам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Пролетарском районе Донецка в результате атаки на АЗС погиб водитель автобуса. Его личность устанавливается. Ранения средней степени тяжести получили еще трое водителей 1970, 1969 и 1965 годов рождения.

В Докучаевске из-за атаки на жилой дом ранения получил мужчина 1939 года рождения. В селе Терновое Шахтерского муниципального округа пострадал водитель автокрана 1989 года рождения.

Повреждения получили четыре жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, три автобуса, спецтранспорт, грузовой и легковой автомобили. Удары зафиксированы в городских округах Донецк, Горловка, Докучаевск, а также в Тельмановском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР. Автобус, следовавший по маршруту Луганск – Зимогорье, атаковали на участке дороги Родаково – Желтое в Славяносербском муниципальном округе. Один человек погиб, также пострадали мирные жители.

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