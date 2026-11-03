В МИД РФ заявили об одной из крупнейших атак БПЛА в дни саммита "Россия – Африка"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В дни проведения саммита "Россия – Африка" регионы страны отразили одну из крупнейших атак украинских беспилотников. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он напомнил, что в ночь на 29 октября Минобороны отчиталось о 1 214 сбитых БПЛА. Всего за сутки над территорией страны ликвидировали более 1,4 тысячи дронов. На столичный регион летели 613 аппаратов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что атаки Вооруженных сил Украины на Москву во время саммита представляются весьма странными. Он также добавил, что средства ПВО в этот период работали эффективно.

По словам представителя Кремля, гостям мероприятия было известно об атаках. Песков подчеркнул, что все участники форума знают о действиях Украины.

Саммит прошел в Москве 28–29 октября. Это третья подобная встреча, участниками которой в этот раз стали 48 из 54 африканских государств.

