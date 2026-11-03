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В третьем квартале 2026 года, с июля по сентябрь, от атак Вооруженных сил Украины погиб 631 человек. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В результате ударов пострадали 4 990 мирных жителей – ежедневно погибали или получали ранения более 54 человек, отметил дипломат. Самое большое количество пострадавших мирных жителей зафиксировали в августе – 1 842 человека.

Среди пострадавших в третьем квартале текущего года – 265 детей, 42 из них погибли. По словам Мирошника, за предыдущие 3 месяца пострадали наибольшее число детей как минимум за последние 2 года.

По его словам, за 92 дня третьего квартала ВСУ выпустили по гражданским объектам России около 102 тысяч боеприпасов. С момента получения Киевом европейского транша месячное количество пострадавших выросло практически втрое.

Ранее в Брянской области 19-летний молодой человек погиб после удара беспилотника по частному дому в поселке Навля. В результате атаки один дом полностью сгорел, еще в одном повреждены окна. До этого двое мужчин и женщина получили ранения в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В итоге их доставили в больницу.

