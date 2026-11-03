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03 ноября, 08:39

Происшествия

Инфраструктура НПЗ получила повреждения при атаке БПЛА в Ярославле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Ярославле получила повреждения в результате ночной атаки беспилотников, общее число которых составило 124. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в MAX.

По его словам, силы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отражали атаку. Сейчас спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Обломки уничтоженных беспилотников выбили стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, также повредило личные автомобили жителей.

"Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", – написал глава региона, добавив, что общественный транспорт возвращается на маршруты.

Евраев подчеркнул, что при обнаружении фрагментов БПЛА не следует приближаться к ним и пользоваться рядом телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении находки по телефону 112.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по ЛНР. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Кроме того, атаке беспилотников вновь подверглись объекты связи: разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком", повреждено здание Луганской телефонной компании.

Повреждения также получили жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей. Местные власти и оперативные службы задействованы в ликвидации последствий.

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