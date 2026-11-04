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04 ноября, 08:47

Политика

В МИД заявили об открытости России к сотрудничеству с США

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия открыта к сотрудничеству с США, если это будет выгодно Москве. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"По-прежнему открыты к реализации совместных с американцами начинаний, где это технически возможно, – но только тогда, когда это нужно и выгодно нам самим", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Россия также готова к возможному последующему наращиванию санкций со стороны Запада.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу о смягчении американских санкций против России. По словам журналистов, предложение предусматривает ослабление части ограничений в отношении российской экономики в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных.

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