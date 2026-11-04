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04 ноября, 03:48

Политика

Скандал с тайной тюрьмой под Киевом может помешать вступлению Украины в ЕС

Фото: depositphotos/mariakarabella

Инцидент с незаконным удержанием людей в Киевской области может иметь последствия для евроинтеграции Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на европейский источник.

По его словам, подобные инциденты ставят под сомнение готовность украинской стороны выполнять требования Евросоюза в правовой сфере.

"Соблюдение прав человека относится к первому переговорному кластеру, который закрывается в самую последнюю очередь", – заявил собеседник издания.

О том, что вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, стало известно 2 ноября. Местные жители попытались ворваться в здание, однако против них применили слезоточивый газ.

Ситуация получила огласку, и врачи смогли вывезти четырех граждан со следами побоев. Пострадавшими оказались военнослужащие, которых задержали после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в доме были военными нацгвардии.

Также известно, что силовики задержали женщину, которая первой прибыла к дому на машине скорой помощи. Однако глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не была медработником. По его словам, женщина надела медицинскую форму, завладела автомобилем и не менее трех суток вела разведку объекта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что скандал с тюрьмой под Киевом уже приобрел достаточно всемирное звучание.

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