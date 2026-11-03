СБУ возбудила три дела после протестов возле тайной тюрьмы под Киевом

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила три уголовных дела после протестов возле дома под Киевом, где удерживали около 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Правоохранители установили около 100 участников акции, проводят обыски и решают вопрос об их задержании. Дела возбуждены по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении сил обороны и массовых беспорядках.

Протесты начались после публикаций украинских СМИ о том, что в подвале частного дома вооруженные мужчины удерживают людей. После получения огласки медикам разрешили забрать четырех мужчин со следами побоев, один из них находился в тяжелом состоянии. По сообщениям СМИ, среди удерживаемых мог быть 14-летний подросток.

Полиция заявила, что в доме размещались военнослужащие Нацгвардии Украины. Четверо пострадавших мужчин, как сообщается, самовольно оставили воинскую часть, а здание использовалось как временный пункт дислокации.

Также известно, что силовики задержали женщину, которая первой прибыла к дому на машине скорой помощи. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не была медработником. По его словам, женщина надела медицинскую форму, завладела автомобилем и не менее трех суток вела разведку объекта.