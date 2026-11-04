Демократы побеждают на выборах в сенат США от Техаса впервые с 1988 года

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Демократ Джеймс Таларико побеждает на выборах в сенат США от Техаса, где его партия не выигрывала место в верхнюю палату конгресса с 1988 года. Об этом говорится в прогнозе портала Decision Desk HQ.

Таларико обошел республиканца Кена Пакстона, занимающего пост генерального прокурора Техаса. По данным портала, Таларико лидирует с 55,39% голосов, Пакстон набирает 43,08%.

Между тем действующие сенаторы-демократы Джон Хикенлупер и Бен Рэй Лухан добились переизбрания в сенат США от штатов Колорадо и Нью-Мексико соответственно, согласно прогнозам Associated Press.

Агентство также прогнозирует победу на выборах в палату представителей США в штате Род-Айленд членам Демпартии Гейбу Амо и Сету Мэгазинеру. По итогам обработки 74% бюллетеней Амо получает 67% голосов. Мэгазинер набирает 59,5% голосов после обработки 72% бюллетеней.

Республиканцы, в свою очередь, одержали победу на промежуточных выборах в сенат США в Западной Вирджинии и Кентукки. В Западной Вирджинии действующий сенатор-республиканец Шелли Мур Капито добилась переизбрания, обойдя соперницу от Демпартии Рейчел Фетти Андерсон, а в Кентукки республиканец Энди Барр одержал победу над демократом Чарльзом Букером.

Аналитики оценили вероятность перехода контроля над палатой представителей США от республиканцев к демократам в 84%. Эксперты считают, что Демпартия, находившаяся до выборов в меньшинстве, сможет вернуть контроль над палатой представителей.

Промежуточные выборы в конгресс прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. Избиратели выбирали всех 435 конгрессменов, а в сенате – 35 из 100 законодателей.