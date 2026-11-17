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Британский суд отклонил иск против Sony на 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов), в котором компанию обвиняли в завышении цен на игры для PlayStation. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лондонский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции установил, что истцы не смогли доказать нарушение Sony антимонопольного законодательства. Оснований для удовлетворения требований суд не нашел.

По версии заявителей, производитель PlayStation требовал продавать игры для своих приставок только через электронный магазин PlayStation Store. Именно в этом магазине, как утверждали истцы, цены были завышены.

Sony, со своей стороны, настаивала, что компания создала интегрированную игровую платформу, аналоги которой есть у конкурентов, и такая модель приносит пользу потребителям.

Ранее сообщалось, что в США в сентябре продажи консолей PlayStation 5 увеличились на 22%: спрос вырос на фоне ожидания выхода шестой части GTA. Выручка от реализации консолей прибавила 43%. Благодаря этому Sony стала лидером по доходам среди производителей игровых приставок.