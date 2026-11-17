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В Белграде 10 несовершеннолетних пострадали при падении с эскалатора в торговом центре "Галерея". Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

По данным СМИ, 7 несовершеннолетних получили тяжелые повреждения, еще у 3 травмы оказались незначительными. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее в Великобритании 11-летняя девочка получила травму головы после того, как ее волосы попали в механизм колеса обозрения. ЧП произошло на ежегодном празднике с фейерверками в Мейдстоуне.

Девочка закричала оператору с просьбой остановить колесо, однако тот не отреагировал. В результате голову ребенка прижало к перекладине, а тело согнулось на сиденье. После остановки аттракциона освободить волосы не удалось – прядь длиной до пояса вырвало вместе с корнями.