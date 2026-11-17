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Семь депутатов Европарламента оказались в списке украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Накануне представители итальянской оппозиционной партии "Движение 5 звезд" выступили за закрытие "Миротворца", заявив, что сайт распространяет ненависть и дезинформацию.

После этого в базу внесли депутатов Каролину Мораче, Джузеппе Анточи, Валентину Пальмезано, Гаэтано Педуллу, Дарио Тамбуррано, Тридико Паскуале и Марио Фуроре.

Ранее пять баскетболисток московского клуба МБА попали в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Ими стали Анна Зайцева, Виктория Черен, Валерия Яковлева, Екатерина Кошечкина и Евгения Фролкина.

Поводом для внесения спортсменок в перечень стало их участие во II Спартакиаде народов России, а также приписываемая им поддержка России и якобы посягательство на территориальную целостность Украины.

