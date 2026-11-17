Фото: Агентство "Москва"

Товарооборот России и Китая в текущем году обновит рекорд, рост торговли уже составил 26%. Об этом в беседе с ИС "Вести" сообщил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава ведомства отметил, что расчет между государствами осуществляется по ряду каналов, так как расчеты нужны для поддержания внешней торговли. Министр добавил, что за 9 месяцев текущего года товарооборот уже приблизительно такой же, как за весь 2025 год.

В сентябре сообщалось, что товарооборот России и Китая за январь – август 2026 года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным главного таможенного управления КНР, за 8 месяцев Китай поставил в Россию товаров на 84,675 миллиарда долларов – рост составил 30,7%. Импорт из России, в свою очередь, увеличился на 26,5%, до 100,372 миллиарда долларов.

До этого Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Глава государства отметил, что особый характер отношений Москвы и Пекина проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах и вести уважительный диалог.