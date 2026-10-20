РФ нарастила импорт смартфонов из Китая до двухлетнего максимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В сентябре поставки смартфонов из Китайской Народной Республики (КНР) в Россию выросли на треть в годовом выражении и достигли 237,9 миллиона долларов – максимума с ноября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

По сравнению с августом импорт прибавил 4%. За январь – сентябрь КНР поставила в Россию смартфонов на 1,61 миллиарда долларов – на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Россия больше не входит в первую десятку крупнейших покупателей китайских смартфонов: в сентябре она заняла 15-е место, а месяц назад была на 9-м. США закупили смартфонов на 3,95 миллиарда долларов, ОАЭ – на 1,02 миллиарда.

Общий экспорт смартфонов из Китая за сентябрь составил 16,83 миллиарда долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в августе, и на 14% больше, чем в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в целом товарооборот России и Китая за январь – август 2026 года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Китай поставил в РФ товаров на 84,675 миллиарда долларов – рост составил 30,7%. Импорт из России, в свою очередь, увеличился на 26,5%, до 100,372 миллиарда долларов.

