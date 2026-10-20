Товарооборот России со странами ШОС с начала года вырос на 18%

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Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в первом полугодии 2026 года вырос на 18%, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на расширенном заседании совета глав правительств ШОС в Душанбе.

"В прошлом году наш товарооборот со странами организации превысил 30 триллионов рублей", – цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, большинство расчетов между странами организации сейчас идет в национальных валютах, хотя еще 5 лет назад таким образом проходила лишь половина платежей. Как отметил глава кабмина, эти показатели говорят о хорошем запасе прочности для совместного движения вперед.

"Не только для расширения внешнеэкономической деятельности, но и для запуска взаимовыгодных проектов во всех отраслях", – добавил он.

Ранее стало известно, что объем взаимной торговли между Россией и государствами – участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) вырос на 19% за первую половину года. По итогам прошлого года товарооборот превысил 110 миллиардов долларов.

