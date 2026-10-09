Путин заявил об увеличении товарооборота РФ со странами СНГ на 19% за первую половину года

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Объем взаимной торговли между Россией и государствами – участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) вырос на 19% за первую половину года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление Владимира Путина.

По словам главы государства, по итогам прошлого года товарооборот превысил 110 миллиардов долларов.

Он также указал на результативность совместной работы и добавил, что экономическое партнерство между странами продолжает укрепляться, несмотря на внешние вызовы.

Ранее Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом 8 октября. В городе Туркменбаши и туристической зоне "Аваза" проходят саммит СНГ и Каспийский экологический саммит.

Рабочая программа саммита началась утром 9 октября с заседания Совета глав государств в узком составе. Встреча проходит под председательством президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Участие в ней также принял президент Ирана Масуд Пезешкиан.