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09 октября, 10:44

Политика

Путин сообщил, что Узбекистан станет председателем СНГ с нового года

Фото: kremlin.ru

Узбекистан примет председательство в СНГ с 1 января 2027 года. Об этом заявил Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в узком составе.

Российский лидер пожелал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву успехов в этой работе и заверил, что республика сможет рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Москвы.

Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом 8 октября. В городе Туркменбаши и туристической зоне "Аваза" проходят саммит СНГ и Каспийский экологический саммит.

Рабочая программа саммита началась утром 9 октября с заседания Совета глав государств в узком составе. Встреча проходит под председательством президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. В числе участников также президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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