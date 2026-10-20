Мальчик из Сочи, пострадавший при нападении хаски, прошел реабилитацию в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Ребенок из Сочи, который получил тяжелые травмы лица после нападения собак, прошел курс реабилитации в Подмосковье, сообщил ТАСС его отец Валентин Королев.

Всего ребенок перенес 10 операций по восстановлению тканей лица и дыхательной функции в московской клинике имени Н. И. Пирогова. Последние хирургические вмешательства успешно провели в конце февраля. Мальчик смог самостоятельно дышать, также был завершен первый этап восстановления верхней губы.

"Впереди еще долгое лечение – коррекция носа, коррекция губы. Продолжаем также работу с психологами", – рассказал Королев.

После выписки из больницы ребенок две недели провел в реабилитационном центре "Кораблик" в Подольске, где с ним работал психолог. Отец отметил, что благодаря комплексной поддержке специалистов у мальчика исчезли страхи, он ведет активную социальную жизнь. Сейчас мальчик ходит в школу, занимается спортом и больше не боится животных.

Нападение на ребенка произошло 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Сочи. Две домашние хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего ребенка, съев ему часть лица от глаз до нижней губы.

Сначала мальчика прооперировали в Краснодаре, позже пострадавшего доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России (РДКБ). Операция по восстановлению щеки и верхней губы длилась 14 часов.

По факту случившегося было возбуждено дело по части 1 статьи 118 УК РФ. Обвинение предъявили хозяину собак, который признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил животных. Собак усыпили.

В мае 2025-го суд в Сочи приговорил владельца хаски к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

