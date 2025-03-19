Отец покусанного хаски в Сочи мальчика рассказал подробности прошедшей операции

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Врачи пришили мальчику, покусанному двумя хаски в Сочи, верхнюю губу и щеки, потратив на операцию 14 часов. Об этом рассказал отец ребенка Валентин Королев в беседе с РИА Новости.

"14 часов длилась операция – понимаете, каждый сосудик сшить. Ждем, надеемся, что приживется, отторжения не будет. Пришивали лоскут: верхняя губа, щеки", – сообщил мужчина.

По словам собеседника агентства, в настоящее время мальчик находится под наркозом в реанимации – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После того как пришитые органы срастутся, ребенку будут восстанавливать нос. Сроки проведения следующей операции пока неизвестны, поскольку требуется время, чтобы губы и щеки прижились, отметил Королев.

Хаски напали на 9-летнего мальчика в Сочи 26 февраля, когда он шел домой из школы. Ребенка от животных спасли прохожие. После произошедшего отец пострадавшего собирал фрагменты лица своего сына на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у мальчика часть лица от глаз до нижней губы.

В краснодарской больнице пострадавшему провели операцию, после чего его доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава.

Хозяина напавших собак задержали. Он приезжал на участок к хаски раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, как писали СМИ, перед нападением он не появлялся около 10 дней из-за непогоды.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.

