Состояние пострадавшего от укусов собак мальчика в Сочи улучшилось

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Состояние пострадавшего от укусов собак девятилетнего мальчика в Сочи улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы (РДКБ).

Как говорится в сообщении, врачи отмечают положительную динамику в состоянии ребенка.

Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной уточнил, что у мальчика восстановилось сознание и он дышит самостоятельно. В настоящее время специалисты продолжают проводить ему антибактериальную терапию и обработку ран для подготовки к этапу реконструктивно-пластических операций.

"Ребенок обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, оборудованием", – добавил Прометной.

Хаски напали на ребенка в Сочи 26 февраля, когда он шел домой из школы. Мальчика от животных спасли прохожие. После произошедшего отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В больнице Краснодара ребенку сделали операцию, после чего мальчика доставили в РДКБ Минздрава. Его ждет многоэтапное лечение, которое будет включать комбинированную пластику центральной зоны лица. Как рассказал отец мальчика, он вернулся в сознание после искусственной комы.

Хозяин собак был задержан. Он приезжал на участок к хаски раз в несколько дней, чтобы покормить животных. Однако, по данным СМИ, в этот раз он не приезжал примерно 10 дней из-за непогоды. Ему было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности. Мужчина признал свою вину.