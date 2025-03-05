Привязанная к столбу собака напала на девочку на Камчатке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восьмилетнюю девочку госпитализировали после нападения собаки в Петропавловске-Камчатском, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент случился днем 5 марта в районе дома по улице Старицына краевого центра. Девочка возвращалась со школы, когда на нее набросилась собака, привязанная к столбу на детской площадке.

На фоне произошедшего следователи организовали процессуальную проверку обстоятельств нападения. По ее итогам правоохранители примут решение, соответствующее требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Схожий случай произошел накануне, 4 марта, в селе Шира в Хакасии. Там стая домашних собак напала на девочку того же возраста, что и пострадавшая на Камчатке. Животные покусали ее, когда она шла в школу через парк.

Ребенку помогла проходившая рядом женщина. Она, услышав лай, поспешила к девочке и отогнала агрессивных собак. Ребенка госпитализировали с множественными ранами головы, лица, тела, рук и ног. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.