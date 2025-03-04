Стая домашних собак напала на 8-летнюю девочку в Хакасии

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Стая домашних собак напала на 8-летнюю девочку в селе Шира в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Животные покусали девочку, когда она шла в школу через парк. Проходившая рядом женщина, услышав лай, поспешила на помощь ребенку и отогнала агрессивных собак. Девочку госпитализировали, у нее множественные раны головы, лица, тела, рук и ног.

Как уточнили в региональном управлении СК РФ, некоторые из нападавших животных принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Местные жители рассказали, что собаки постоянно убегают с территории дома и проявляют агрессию по отношению к людям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Владелица собак два раза привлекалась к административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных. Сейчас собаки находятся на территории дома, их дальнейшая судьба решается с администрацией сельского совета, добавили в СУ СК.

В начале марта этого года в Подмосковье собака породы акита-ину напала на 46-летнюю местную жительницу и разорвала двух ее питомцев. Инцидент произошел во время прогулки в коттеджном поселке "Можайское море". По словам женщины, когда она выгуливала своих собак, шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, соседская собака неожиданно выбежала из-за угла и набросилась на шпица.

Между тем 9-летнего мальчика, пострадавшего в Сочи от нападения двух хаски, доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России (РДКБ). Заведующий отделением реанимации интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной сообщил, что врачи диагностировали у ребенка обширную рвано-укушенную рану лица и бедра.