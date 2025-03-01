В Подмосковье агрессивная собака напала на женщину, разорвав двух ее питомцев

Фото: телеграм-канал SHOT

В Подмосковье собака породы акита-ину напала на 46-летнюю местную жительницу и разорвала двух ее питомцев. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел во время прогулки в коттеджном поселке "Можайское море". По словам женщины, когда она выгуливала своих собак, шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, соседская собака неожиданно выбежала из-за угла и набросилась на шпица.

Женщина пыталась спасти своего питомица, однако пес накинулся на нее и другую собаку. В итоге отогнать агрессивное животное смогли местные жители, которые услышали крики и выбежали с лопатами на помощь.

Питомцев, на которых напал пес, доставили в ветклинику, однако спасти их не удалось. В данный момент пострадавшая женщина пытается привлечь к ответственности владельца агрессивной собаки, который, по ее словам, не первый раз отпускает животное на самовыгул, игнорируя жалобы соседей.

В России за последние дни произошло сразу несколько инцидентов с нападением собак на людей. В Сочи 26 февраля две хаски сорвались с цепи и разорвали лицо 9-летнему ребенку. На данный момент мальчик находится в больнице Краснодара, где ему была сделана операция. При этом, по словам отца ребенка, у мальчика не прижились губа и нос.

В тот же день под Екатеринбургом ротвейлер напал на мать с ребенком. В результате нападения у женщины были выявлены укушенные раны.