РИА Новости: покусанного двумя хаски в Сочи мальчика доставили в больницу на вертолете

Фото: телеграм-канал Baza

Девятилетнего мальчика, лицо которого разорвали две хаски в Сочи, перевезли из городской больницы в другое медучреждение, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент он находится в больнице Краснодара. Транспортировка осуществлялась на вертолете, уточнил собеседник агентства.

ЧП произошло утром 26 февраля в районе СНТ "Авиатор" в селе Лесном Адлерского района. На ребенка напали домашние собаки, которые сорвались с цепи из соседнего домовладения.

Он был незамедлительно госпитализирован. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

За день до происшествия председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать нормы по защите детей от нападения бездомных собак. Он обратил внимание, что родители детей, покалеченных и погибших от укусов бездомных собак, испытывают горе, поэтому депутаты должны осознавать ответственность перед ними.

Сразу после произошедшего в Сочи парламентарий призвал кабмин подключиться к работе над инициативой. Законопроект по его указу должен быть подготовлен до 3 марта.

