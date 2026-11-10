Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Никольское в Сумской области. Об этом сообщили Минобороны России.

По данным ведомства, освободить село удалось подразделению группировки войск "Север". Кроме того, группировка войск "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, в результате Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 190 военных, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль и самоходную артиллерийскую установку.

Подразделения группировки войск "Запад" тоже улучшили положение по переднему краю, потери украинских боевиков составили более 210 человек. Также ВСУ утратили боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и 7 станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Васильковое Запорожской области. Освободить территорию смогли бойцы подразделений группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника.

Вместе с тем потери Вооруженных сил Украины составили около 1 170 человек. Тактическое положение улучшили бойцы "Севера" и "Запада" – противник потерял на их направлениях более 200 и свыше 220 человек соответственно.