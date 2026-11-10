Макроны подали новый иск к журналистке Оуэнс из-за слухов о поле первой леди Франции

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Французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали новый иск против американской журналистки и блогера Кэндис Оуэнс после ее утверждений о том, что первая леди республики якобы родилась мужчиной (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает газета Parisien.

В СМИ отметили, что иск поступил в федеральный суд штата Теннеси 4 ноября. Супруги обвинили Оуэнс в том, что после подачи первоначального иска в 2025 году она не перестала распространять свои предположения, а, наоборот, "усилила поток лжи". В документе объемом свыше 400 страниц содержится порядка 88 эпизодов предполагаемой клеветы.

Президент Франции и его жена добиваются суда присяжных и компенсации ущерба. Их адвокат Том Клэр заявил, что они готовы лично посетить Соединенные Штаты для участия в заседании. По его словам, Макроны намерены предоставить суду фотографии и научные доказательства того, что Брижит была рождена женщиной.

Оуэнс на протяжении долгого времени ведет расследование в отношении супруги Макрона. Она утверждала, что Брижит родилась мужчиной и преподавала в школе у будущего французского лидера.

По словам журналистки, Макрон шантажировал президента США Дональда Трампа с помощью Украины из-за расследования о его жене. Глава Белого дома якобы заявлял, что его французский коллега отказывается подписать некий договор, пока Оуэнс говорит о Брижит.

В июле 2025 года супруга Макрона подала на журналистку в суд. Однако причиной иска стало утверждение блогера о том, что Брижит якобы украла документы у своей сестры или своего брата. Оуэнс, в свою очередь, назвала иск пиар-ходом.

