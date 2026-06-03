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03 июня, 07:20

Политика

Журналистка Оуэнс заявила, что Макрон шантажировал Трампа из-за расследования о жене

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

Американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера Дональда Трампа с помощью Украины из-за расследования о его супруге Брижит Макрон. Об этом журналистка рассказала ТАСС.

По словам Оуэнс, ей рассказал об этом лично Трамп, когда звонил ей напрямую из своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Трамп сказал: "Понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене", – рассказала журналистка.

Оуэнс уже давно ведет расследование против супруги французского президента, утверждая, что она на самом деле является мужчиной (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Журналистка заявляла, что у нее уже есть доказательства в пользу этой теории. По ее словам, Брижит была школьным учителем будущего французского лидера.

В прошлом году жена Макрона подала в суд на Оуэнс. Однако причина заключалась не в расследовании журналистки, а в том, что она назвала Брижит воровкой, которая якобы "украла документы своей сестры или своего брата".

Брижит и Эммануэль Макрон подали в суд на блогера и журналистку из США Кэндис Оуэнс

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