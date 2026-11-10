Юноша ударил девушку ногой по голове на станции "ЦСКА" метро Москвы

Парень ударил девушку-подростка ногой по голове на платформе станции "ЦСКА" Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, между 17-летним пассажиром и 16-летней девушкой произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей удар. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его на Таллиннской улице. По данном факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее подросток распылил перцовый баллончик в сторону пассажира, который сделал ему замечание, в поезде в перегоне между станциями "Стахановская" и "Нижегородская". После случившегося девятиклассника задержали и передали в следственные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

