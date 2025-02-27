Ребенок перенес операцию после нападения собак в Сочи

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Ребенку, на которого напали собаки в Сочи, сделали операцию. Об этом ТАСС рассказали в региональной полиции.

"Прооперировали, жив", – сказал собеседник агентства.

Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, прогнозы относительно восстановления неблагоприятные, добавил он.

26 февраля две соседские хаски сорвались с цепи в Сочи и напали на 9-летнего ребенка, разорвав ему все лицо. По данным СМИ, мальчик в момент нападения шел домой из школы, а спасли его прохожие, которые отогнали собак. После случившегося отец мальчика якобы "собирал фрагменты лица" на улице.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что состояние мальчика оценивается как тяжелое. Было принято решение доставить его в краснодарскую больницу.

Отец пострадавшего рассказал, что собаки съели у его сына участок лица от глаз до нижней губы. Также из напавших псов достали щеки ребенка, но с ними уже ничего нельзя было сделать. Кроме того, хирург, который оперировал мальчика, оценил нос и оставшуюся губу как почти нежизнеспособные.

По факту произошедшего был задержан житель Сочи. Он рассказал, что на свой участок, с которого сбежали собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить псов. Однако в этот раз он не приезжал около 10 дней из-за плохой погоды, уточняют СМИ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработать меры по защите несовершеннолетних от нападения собак. Он призвал как можно быстрее внести этот законопроект на рассмотрение.

