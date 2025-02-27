Отец изувеченного собаками мальчика рассказал о его состоянии

Фото: телеграм-канал Baza

Мальчик, которому хаски разорвали лицо в Сочи, находится в больнице в Краснодаре. Об этом заявил отец ребенка, передает Пятый канал.

"Мой сын сейчас лежит в Краснодаре, у него нет лица. Реально нет. Его собаки съели: от глаз до нижней губы", – сказал мужчина.

По словам мужчины, из напавших собак достали щеки ребенка, но с ними уже ничего нельзя было сделать.

"Что мне сейчас делать? Понимаете, это мой ребенок, единственный сын, на которого я возлагал все надежды. Какая-то свора собак съела его лицо. Все. Как мне поступить дальше?" – задался вопросом он.

Хирург, который оперировал мальчика, оценил нос и оставшуюся губу как почти нежизнеспособные. При этом врач зашил ребенку один сосуд диаметром около 0,1 миллиметра, пишет газета "Известия".

"Лоскут немного кровит. Будет чудо, если нос и губа (мальчика. – Прим. ред.) приживутся", – указано в письме хирурга отцу пострадавшего.

По словам мужчины, главврач больницы попросил его извлечь из собак оставшиеся фрагменты лица мальчика. Хозяин животных не стал возражать против их умертвления для вскрытия, однако фрагментов лица ребенка пока нет, уточнил отец.

Между тем житель Сочи, который стал подозреваемым по делу о нападении собак, признал соответствующими действительности обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении уголовного дела, говорится в телеграм-канале регионального СУ СК России. В ведомстве уточнили, что следователь занимается допросом мужчины.

Подозреваемый рассказал, что на свой участок, с которого сбежали собаки, он якобы обычно приезжал раз в несколько дней, чтобы их покормить. Однако в этот раз он не приезжал около 10 дней из-за плохой погоды, утверждают журналисты.

Две хаски напали на ребенка 26 февраля в районе СНТ "Авиатор" в селе Лесном Адлерского района. Животные набросились, сорвавшись с цепи из соседнего домовладения.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивалось как тяжелое. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали хозяина собак.