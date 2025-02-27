СК возбудил дело после нападения ротвейлера на мать с ребенком в Екатеринбурге

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели дело после нападения ротвейлера на мать с ребенком в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел 26 февраля в Верх-Исетском районе. В результате нападения собак у женщины были выявлены укушенные раны. В связи с этим следователи возбудили дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Сейчас сотрудники регионального СК проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. Также будут установлены причины, из-за которых произошел данный инцидент, для принятия мер по недопущению подобных случаев в будущем. Кроме того, в рамках судмедэкспертизы будет определена степень тяжести вреда, который был нанесен пострадавшей.

Накануне в Сочи две домашние собаки, сорвавшись с цепи из соседнего дома, напали на 9-летнего мальчика, разорвав ему все лицо. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Краснодарского края состояние ребенка оценили как тяжелое. Его на вертолете доставили в городскую больницу, уточняли СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

На этом фоне председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработать нормы по защите детей от нападения бездомных собак. Он призвал как можно быстрее внести соответствующий законопроект на рассмотрение. Член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев напомнил, что за 2024 год бездомные собаки покусали в РФ 237 тысяч человек.

